Brabant Wallon La Wavre Sports Cup est annulée Sébastien Sterpigny

Suite à la décision prise par la bourgmestre de Wavre d'annuler tous les événements jusqu'au 4 avril, la Wavre Sports Cup est annulée.



La Bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet, et son Collège communal ayant décidé d'annuler toutes les activités prévues à Wavre jusqu'au 4 avril, la Wavre Sports Cup dans sa version 11 contre 11 prévue lors du week-end de Pâques est annulée. "D'un côté nous sommes déçus de devoir annuler cet événement alors que l'adrénaline commençait à monter. Mais d'un autre côté, cette décision est tout à fait logique, la santé de tous passant bien avant le sport. De plus, en l'annulant un mois à l'avance et non la semaine juste avant, cela nous permet d'éviter les pertes financières. Même si cette annulation est une déception en tant qu'organisateurs, nous saluons la décision de la bourgmestre qui préserve sa ville et ses citoyens face à ce virus", confie Nicolas Mélain.