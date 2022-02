Les demi-finales de la Coupe de Brabant ont lieu ces mardi et mercredi chez les dames et chez les hommes. Une formule qui avait changé cet été avec des matchs à élimination directe, la faute au retour des tours finaux en fin de saison, et qui est désormais scindée entre francophones et néerlandophones, pas de finale bilingue donc.

Côté affiches, Lasne Ohain - Grez-Doiceau et Chastre - Léopold attireront les regards chez les messieurs mercredi alors que chez les dames, Wavre-Limal (mercredi) et Lasne Ohain (mardi) rêveront d’exploit, respectivement face au Fémina White Star C et au RSC Anderlecht C. À noter que la finale se jouera le dimanche de Pâques pour les hommes avec l’espoir de pouvoir disputer cette rencontre au stade Machtens. "Cela dépendra de la suite de la saison du RWDM à qui nous souhaitons de rejoindre la D1A. Pour les dames, nous devons encore définir un lieu", précise Marc Roosens.