Belle affiche pour cette finale de Coupe de Brabant entre le champion de P1 et une équipe lasnoise qui a fait de cette coupe une spécialité ces dernières années. Cinq ans après avoir échoué en finale face à Bierbeek, les joueurs de Christophe Collaerts rêvaient de vaincre leurs démons et brandir le trophée.

Un grand moment qu’ils ont pu vivre ce vendredi. S’ils ont vu les Ucclois se créer pas mal de possibilités, ce sont bien les Bleus qui l’ont emporté. Le but de Dierinckx en première mi-temps a fait bondir de joie les nombreux supporters de Lasne Ohain qui ont mis le feu au Machtens. Avant d’être totalement libérés avec ce but de Charpentier en fin de rencontre. "Nous avons souffert face à une très belle équipe du Léo. Nous avons été dominés durant le premier quart d’heure mais une action parfaite nous a permis de prendre les devants. Le Léo a poursuivi sa domination mais les gars, à l’image de notre gardien, ont été héroïques. Le 2-0 inscrit à cinq minutes du terme a libéré tout le monde et est venu récompenser le très gros match de tous. C’est la victoire d’un groupe, d’un staff aussi", exultait Tanguy Lambillon, le président de Lasne Ohain. (...)