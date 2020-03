Suite à un problème à l’œil, Thomas De Bie n’a pas pu défendre les cages tubiziennes. Son remplaçant a été exclu (69e) pour une main en dehors de son rectangle. C’est un défenseur, Louis Delhaye, qui a enfilé les gants. Sur le coup franc, il a encaissé le but du break. Dans la foulée, Decostere s’est blessé alors que les trois changements avaient été faits. Si on ajoute l’avertissement de trop pour Goudiaby, alors qu’Aoulad et Célestine seront suspendus trois semaines, le but du 3-0 et la victoire du Lierse, ainsi que le point glané par La Louvière-Centre, on peut dire que les éléments se sont déchaînés contre l’AFC Tubize.