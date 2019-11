Il n'aura fallu attendre que deux jours pour que la direction de l'AFC Tubize annonce le successeur de Sylvain De Weerdt, viré dimanche après-midi. Via son compte Facebook, la direction brabançonne a annoncé l'arrivée de Laurent Demol comme nouveau mentor des Sang et Or. "Afin de reprendre au plus vite sa marche en avant le club a opté pour un entraîneur expérimenté qui connait très bien la maison Sang&Or pour y avoir été à la fois joueur et entraîneur." Le staff reste en place et accompagne donc Laurent Demol.

Le nouvel entraîneur prendra déjà le groupe tubizien en main ce mardi après-midi, en vue de la rencontre face à Heist, ce samedi soir au stade Leburton.