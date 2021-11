Le club de Waterloo a trouvé son nouveau coach en la personne de Laurent Dricot, vieille connaissance du football provincial dans le Brabant wallon. L’homme, disponible sur le marché des entraîneurs depuis son éviction à Tervuren, relèvera donc le défi waterlootois. Un challenge attrayant et ambitieux qui a pour but d’amener le RRC Waterloo vers la P1 très prochainement. "Je suis convaincu que Laurent est l’homme de la situation. Il a tout pour réussir au club. On souhaitait recruter un entraîneur au profil bien spécifique. Un T1 qui connaissait bien la série, les joueurs et qui possédait, surtout, une belle expérience dans le milieu", explique Olivier Houben, le manager sportif du club, en dévoilant le nom de son nouveau coach.

Un autre critère de sélection est venu s’immiscer dans les conversations des dirigeants du RRCW. "On souhaitait que le coach soit libre. Avec les départs en pleine saison de Jérôme Patris (Union Namur) et d’Amaury Toussaint (Stockel), nous nous retrouvions dans une situation très particulière voire délicate. Nous ne voulions pas faire subir ça à une autre formation…"

Laurent Dricot découvrira son nouveau groupe lors de sa première séance d’entraînement qu’il donnera ce mardi soir. "Les joueurs sont curieux. D’autres le connaissent bien comme Andy Dassy ou Sébastien Patureau, qui l’ont déjà eu comme T1 par le passé. Laurent connait nos objectifs et il apportera certainement sa griffe tout en conservant certains aspects de notre vision du foot à Waterloo. Il faut préserver nos valeurs de club fair-play ou familial, continuer de prôner un football chatoyant et offensif. Le but est de ne pas changer la dynamique en interne, mais bien de la maintenir. Car tout se passe bien à Waterloo et on entend bien conserver cela le plus longtemps possible. C’est un groupe qui vit très bien", poursuit l’homme fort de la maison waterlootoise.

Le nouvel entraîneur de Waterloo devra rapidement trouver ses marques car un derby entre voisins se profile dimanche prochain à Lasne Ohain (B).