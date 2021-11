Le football brabançon wallon a connu quelques semaines agitées dernièrement. En cause, notamment, le jeu de chaises musicales animé par certains entraîneurs.

À Waterloo, Amaury Toussaint a délaissé son siège pour prendre celui de Stockel (en D3A ACFF) et Laurent Dricot est venu combler la place vacante. "Je suis heureux de me retrouver un challenge plus qu’intéressant dans un club ambitieux comme celui du RRC Waterloo. C’est une opportunité incroyable", explique le nouvel homme fort de la formation waterlootoise. "J’espère évidemment m’inscrire dans la durée, c’est évident. Je suis vraiment motivé à l’idée de réussir quelque chose de beau avec ce groupe de joueurs qui connaît une très belle dynamique. Dans un projet comme celui-ci, c’est clair que je serai jugé sur les résultats. Je serai dans l’obligation de gagner des matchs et cela me convient bien." (...)