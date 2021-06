Contexte sanitaire oblige, la Ligue Francophone Belge de Badminton a mis les bouchées doubles pour la reprise du badminton avec le déploiement de sa déclinaison extérieure pour assurer une reprise outdoor à tous ses affiliés et aux curieux qui souhaiteraient découvrir cette nouvelle discipline.

Le AirBadminton Summer Tour part donc à la conquête du pays jusqu’au 19 septembre prochain, avec une première étape ce samedi à Jodoigne et une autre à Ottignies dimanche. "Nous avons organisé notre premier AirBadminton en juillet dernier à Spa sous la forme d’un afterwork ayant rassemblé plus d’une centaine de participants. Un premier succès qui ne faisait qu’annoncer la suite d’un projet encore plus ambitieux", explique la fédération francophone.

Le AirBadminton a profité de la crise sanitaire pour se développer puisqu’il s’agit d’une pratique du badminton en plein air, loin des contraintes des protocoles liés à sa pratique en salle. "Durant cette saison particulière, un des objectifs de la LFBB concernait l’amplification du AirBadminton afin de doter les affiliés d’une option viable si seule la pratique extérieure était autorisée durant les périodes printanière et estivale."

Avec une discipline amusante et inclusive pour tous, la fédération veut profiter du AirBadminton Summer Tour pour toucher un public le plus large possible. "L’objectif principal, en collaboration avec les clubs et partenaires, est de promouvoir le badminton auprès d’un public plus large. Il a été conçu pour créer des opportunités pour toute personne, quel que soit son âge, de jouer au badminton sur des surfaces dures, sableuses ou en gazon dans les parcs, les jardins, les rues, sur les terrains de jeux et sur les plages du monde entier."