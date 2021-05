Avec la création du Blancs Gilets Running Tour, c’est un nouveau de challenge de course à pied qui fait son apparition dans le Brabant wallon. Un challenge qui se veut ans l’air du temps, convivial, complémentaire et non concurrent du Challenge du Brabant wallon.

C’est d’ailleurs Laurent Saublens, à qui Marcel et Patricia Denis pourraient céder le flambeau, que l’on doit l’apparition de ce nouveau challenge. "Nous sommes en contact avec Marcel et Patricia depuis 2-3 ans pour que je reprenne le Challenge du BW car ils commencent à fatiguer et souhaiteraient passer le relais. Mais avec la crise sanitaire que l’on vit, ils voudraient boucler leur aventure sur une édition complète. Je me suis retrouvé face à un dilemme car j’avais envie de lancer le Blancs Gilets Running Tour", débute-t-il.