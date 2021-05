Le célèbre Trail Series a fait étape à Louvain-la-Neuve. Tout au long de la semaine, les amateurs de la discipline sont partis à la découverte de cette partie du pays plutôt méconnue dans le monde du Trail. Bien loin des parcours réputés des Ardennes, celui tracé au cœur du Brabant wallon a surpris plus d’un participant.

La plupart des commentaires laissés sur la page Facebook de l’organisation allaient dans ce sens et nous avons pu le confirmer sur place en recueillant les impressions de ceux qui se succédaient sur la ligne d’arrivée. "Je connais assez bien la région, ce n’était pas une grande découverte pour moi mais ce parcours était très agréable, varié, sans beaucoup de bitume, ça montait et ça descendant, alors que la fin du parcours était une véritable montagne russe", explique Nicolas, parti à l’assaut du 40 km.

Un parcours surprenant pour une ville comme Louvain-la-Neuve que beaucoup ne connaissent qu’à travers son université, sa galerie commerçante et ses quelques places. "Pourtant, Ottignies-Louvain-La-Neuve est la seule commune du Brabant wallon à posséder deux espaces verts aussi importants avec le Bois des Rêves et le Bois de Lauzelle qui sont de véritables terrains de jeu dédiés aux traileurs. Je m’y entraîne régulièrement et on peut facilement parcourir 20km sans mettre un pied sur du bitume. C’est donc chouette de voir des gens venus des quatre coins du pays se faire surprendre par la réalité du terrain et constater que Louvain-la-Neuve n’est finalement pas tout plat."

Des régionaux de l’étape surpris

Même les habitants de la commune ont été surpris de voir un trail s’organiser à Louvain-la-Neuve. "Quand on a vu des personnes courir avec des dossards samedi dernier, nous avons été surpris d’apprendre qu’un trail était organisé dans la commune. On connaît les 10 Miles de LLN mais c’est une bonne chose d’avoir désormais une telle course dans la région, qui vient s’ajouter à la création d’un petit groupe de traileurs qui s’entraînent dans les bois du coin", confient Nicole et Philippe, inscrits respectivement sur le 10 et le 30 km.

Venu d’Eghezée et travaillant dans la région, Simon était venu tester le 20 km. "C’est une sorte de course nature avec un peu de dénivelé. C’est aussi une bonne idée de l’organisation Trail Series qui permet de découvrir d’autres régions, comme on a ou le vivre cette semaine à Louvain-la-Neuve."