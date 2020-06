Le Brainois Simon Pilate va prendre part aux 24H du Mans en mode virtuel © D. R. Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

La célèbre course d’endurance se fera sur écran ces 13 et 14 juin.



Faute de 24h du Mans avant le mois de septembre, c’est à une version virtuelle que nous aurons droit ce week-end des 13 et 14 juin. Une course à laquelle participeront plusieurs pilotes belges, dont le jeune Brainois Simon Pilate. Quelques heures avant le début de la course on évoque sa préparation pour cet événement si particulier.



Simon, pouvez-vous nous expliquer comment va se dérouler la course ?

"La course se déroule durant 24h. L'équipe Feed Racing est composée de quatre pilotes au volant d'une corvette C7R en catégorie LMGTE. La règle veut qu’il n'y ait pas plus de 2 sim racer pro par équipage. Les règles sont pratiquement les mêmes qu’aux vraies 24H, ce qui rendra la course passionnante et particulièrement réaliste. Les commissaires seront aussi très sévères pour les accidents, car ils ne veulent pas que ce soit la foire comme par fois lors des Grands Prix virtuels de F1. Mes coéquipiers sont Alexandre Vromant (SR), Axel Petit (SR) et Theo Pourchaire. Nous serons l’une des plus jeune équipes engagées avec un moyenne d'âge de 19 ans mais l’ambiance est géniale et nous sommes soudés."



Comment se préparer-t-on à une course virtuelle de 24h?

"24h, c'est long, et cette épreuve d'endurance réclame de la régularité. Je m’entraîne à être non seulement rapide mais surtout à être régulier. Nous sommes convaincus que la constance du chrono paiera au bout des 24H. Ne pas faire de fautes, ni de crashs, assurer de bons relais, être bon en consommation, arriver au meilleur set-up, des éléments qui parmi bien d'autres font parties de nos entrainements."



Vous vous-êtes entrainés en équipe?

"Oui, dès que la possibilité se présente, l'entraînement en commun est de mise. C’est souvent à ce moment qu’on progresse le plus. On essaie toujours de travailler le plus possible ensemble afin de créer des automatismes."



Qu'est-ce que ça représente de participer à une telle course?

"C’est avant tout une opportunité énorme, un honneur et une fierté. La sensation est très particulière quand on voit son nom dans une épreuve où roulent des pilotes comme Vandoorne, Massa, Leclerc, Alonso, Norris et plein d’autres. Je dois beaucoup à FEED Racing d'avoir la chance de participer à la plus grande course virtuelle du monde. Je pense aussi que c’est une énorme opportunité en visibilité personnelle et un énorme boost pour attirer les sponsors. Seul Belge dans la catégorie LMGTE, je les attends bien entendu à bras ouverts."



Quel est votre objectif?

"Mon objectif premier est de rallier l'arrivée avec notre Corvette #99, sans erreur et en étant régulier. L’objectif ultime est de finir premier en LMGTE."



Enfin, un retour sur les vraies pistes est-il envisager pour bientôt?

"Dans un premier temps, de nouveaux essais sont planifiés avec ma voiture d'Euronascar, une Chevrolet Camaro d'ici quelques semaines. Le calendrier a été remanié et la première course est prévue en septembre. Je suis impatient d'être sur la grille de départ. En attendant, j'invite tous mes fans à me retrouver en piste dès ce samedi 13 juin à 15h pour une folle édition virtuelle des 24H du Mans."