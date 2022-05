Les jeunes cadets et scolaires étaient à l’honneur ce samedi sur la piste du CABW à l’occasion des interclubs hommes et dames. Si on retrouvait aux rangs des inscrits le CS Dyle, Seraing, les Hautes Fagnes, Herve, Huy, Dampicourt et le RFC Liège, c’est finalement le CABW qui l’a emporté et qui renouvelle ainsi son titre.