Deux succès de rang pour les Schaerbeekois avant de se rendre à Bastogne.

Malgré la lanterne rouge et 0 victoire au compteur, le coach Joostens n’était pas du tout désespéré. Il avait même prévenu en début d’année : « En janvier, on commence par deux solides morceaux avec Neufchâteau et Charleroi. Ces rencontres devront nous préparer pour les autres échéances car il y aura des matchs à gagner. »

Depuis, le Canter vient de remporter deux matchs de rang : à Ensival et ce dimanche face à Liège. « On retrouve le chemin de la victoire et on récupère des blessés. J’assiste à quasi tous les matchs de notre R2. L’état d’esprit a changé. Avant, on jouait avec la peur au ventre. A présent, nous sommes dans une spirale positive » observe le président Lenglez qui assume toutes ses responsabilités. « Quand le coach Said a démissionné, j’ai préféré faire confiance à des jeunes coachs de chez nous. Julien Joostens, Maxime Fenez et Mathieu Devlaeminck (P2 et U21) travaillent main dans la main. Ils sont aussi récompensés. »