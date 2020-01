Initiateur de la course nivelloise, Serge Jacqmin n'a raté aucune des 28 premières éditions à Nivelles et y sera à nouveau ce samedi



Ce samedi 25 janvier est synonyme de reprise pour le Challenge du Brabant wallon, cher à Patricia et Marcel Denis. C’est à Nivelles, avec le 29e jogging Sainte-Gertrude que les joggeurs reprendront du service avec 17 épreuves à leur programme.

Nivelles, c’est une institution, c’est aussi le lieu des records de participations. 1 290 l’an dernier, ils étaient 1 614 en 2018 à s’élancer du collège. Une épreuve appréciée par beaucoup, d’une part car, étant la première du Challenge, elle permet à de nombreux participants de retrouver des têtes connues, délaissées durant l’hiver, et puis, aussi, car le parcours est sympathique.

À l’initiative de cette épreuve, Serge Jacqmin qui n’a manqué aucune édition même s’il n’a pas eu l’occasion de les courir toutes.

"Avant tout, c’est surtout un travail d’équipe qui a fait en sorte d’en être là aujourd’hui. L’épreuve a été créée au début des années ‘70