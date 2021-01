Le club Bousval Pelote cesse ses activités: "La fin d’une belle aventure" Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Après une année sabbatique, le covid aura finalement eu raison du club brabançon. © DR

Le club de Bousval Pelote, devenu Ottignies-Bousval depuis la fusion avec le club d’Ottignies, c’était une institution dans le monde de la balle pelote en Brabant wallon. Malheureusement, après une année sabbatique, le Covid-19 aura eu raison du club. En effet, Jean-Michel Theys, le secrétaire du club, a annoncé que le club cessait ses activités, après des décennies d’existence. "C’est un peu à contre coeur que nous avons pris cette décision. Mais au vu de la situation actuelle, ce n’était plus tenable", confie-t-il.



Et le covid est l’une des raisons pour lesquelles le club n’existera plus. "Cette maladie n’est toujours pas terminée, les personnes composant le comité sont âgées et nous ne pouvions pas leur faire courir un risque pour leur santé."



Une nouvelle saison blanche se profilant à l’horizon, les choses étaient encore plus difficiles pour un club qui avait décidé de prendre une année sabbatique en 2020. "Si la maladie n’avait plus été aussi virulente qu’elle ne l’est maintenant, nous aurions peut-être pu reprendre. Mais aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de joueurs sur le marché, tout le monde a déjà trouvé une équipe pour la saison prochaine. Il aurait été difficile de trouver des joueurs d’un niveau correct, comme lorsque nous étions en promotion en 2019. Et jouer plus bas n’était pas vraiment concevable pour les dirigeants."



C’est donc une page de la balle pelote brabançonne qui se tourne. "C’est la fin d’une belle aventure, d’un club qui aura vécu plus de 50 ans."



Si Bousval Pelote disparait, il y aura toujours de la balle pelote à Bousval puisque le MPS Bar Bousval, nouveau club, prendra possession du boulodrome situé sur la nouvelle place de l’ancienne gare de Bousval. "C’est une bonne nouvelle pour les amoureux de notre sport à Bousval", conclut Jean-Michel Theys.