Le come-back de Philippe Liard: "Je n’avais pas fait le deuil du terrain" © Sterpigny Brabant WallonInterview Sébastien Sterpigny

En sortant de sa retraite pour rechausser les crampons et signer un come-back inattendu à l’AFC Tubize, Philippe Liard a surpris tout le monde. Celui qui avait pris sa retraite en décembre dernier en raccrochant les crampons alors qu’il évoluait au RWDM, nous a expliqué son choix et fait part de sa motivation à l’idée de fouler à nouveau la pelouse du stade Leburton.



Philippe, pourquoi avez-vous décidé de sortir de votre retraite?

"Pas mal de choses m’ont fait prendre cette décision. Dans un premier temps, je dirais que le confinement m’a fait du bien. Il m’a permis, comme beaucoup, de réfléchir à plein de choses et cette coupure m’a fait prendre conscience que je n’avais pas fait le deuil du terrain. J’ai arrêté subitement en décembre, c’était une décision réfléchie mais qui ne venait pas du coeur. Une décision prise car cette opportunité d’entraîner s’est présentée à moi."



Vous avez regretté ce choix?

"Le projet était intéressant, tout était réuni pour prendre cette voie et ça se passait très bien, que ce soit au niveau des résultats et du plaisir. Mais lors du confinement,