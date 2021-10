Suite aux résultats décevants de ce début de saison, la direction du RCS Brainois a décidé de se séparer de son entraîneur Pascal Pilotte et de le remplacer par Olivier Suray qui effectue donc son retour au club. "Entraîneur entre 2016 et 2019 avec à la clé la montée en D3 amateurs et une victoire en coupe du Brabant, Olivier revient avec l’ambition de remettre nos joueurs sur les bons rails. Le groupe doit désormais réagir", indique Henri Pensis.

C’est donc un retour à Braine pour Olivier Suray, dont le nom était pourtant cité du côté de Waterloo en début de semaine. "La situation est un peu spéciale puisque j’avais rencontré les dirigeants de Waterloo lundi, sur les conseils d’Henri Pensis. (...)