C’est un véritable coup de gueule que Thierry Demolie, président de la RUS Rebecquoise, a tenu à pousser suite au blocage par le club de Tubize du transfert de Shean Garlito. Lequel a finalement fait volte-face pour retourner au Leburton.

Nous vous l’annoncions la semaine dernière, l’ex Sang et Or, Shean Garlito s’est engagé, sur le fil, avec la RUS Rebecquoise alors qu’il s’entraînait depuis deux mois avec son ancien club de Tubize. Un transfert qui semble déclencher une véritable guerre entre les deux clubs voisins de sept kilomètres… D'autant plus que ce jeudi soir, le club tubizien annonçait le retour de Garlito...

Si ce transfert vers Rebecq en avait surpris plus d’un, l’histoire semblait pourtant entérinée. Mais depuis quelques heures, c’est un véritable retournement de situation que le milieu de terrain vit. Il ne restait plus qu’un détail administratif à régler pour sceller définitivement l’arrivée de Shean Garlito à Rebecq, mais cette confirmation administrative n’est toujours pas actée. Et aujourd’hui, la RUTB a vu son interdiction de transfert et d’affiliation levée. Du coup, le club tubizien bloquait l’arrivée de Shean Garlito à Rebecq, prétextant que le joueur avait déjà signé un contrat en décembre. Avant d'annoncer son retour parmi les Sang&Or.