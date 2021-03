Le Cross de Bousval est en deuil, René Denruyter s'en est allé Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Celui qui avait repris le Cross de Bousval en 1984 est décédé ce dimanche. © Sterpigny

C'est avec une bien triste nouvelle que le monde de la course à pied s'est réveillé ce lundi. En effet, ce dimanche, René Denruyter, monsieur Cross de Bousval, s'en est allé. Celui qui avait repris l'épreuve brabançonne en 1984 pour en faire une référence reconnue par le monde du jogging et reprise au sein du Challenge Delhalle, s'est éteint ce dimanche des suites d'une maladie au sujet de laquelle il était resté discret.



La rédaction de la Dernière Heure/Les Sports présente toutes ses condoléances à sa famille et à ses proches.