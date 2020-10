Le cross de l'USBW prévu le 7 novembre est reporté au 21 mars Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Les organisateurs du GP Gaston Reiff de Cross-Country ont préféré jouer la carte de la prudence. © Sterpigny

Alors que la saison des cross est censée débuter d'ici quelques jours, les reports commencent à se multiplier. Il y a trois jours, on apprenait que le début de la Cross Cup était reporté de plusieurs semaines et ce mardi, c'est au tour du GP Gaston Reiff, le cross organisé par le club brainois de l'USBW, d'être postposé



Initialement prévu le samedi 7 novembre, il est reporté au 21 mars. "Au vu de la recrudescence des cas positifs, de l’approche du sommet du pic, de la saturation des lits d’hôpitaux et des mesures très strictes actuellement en vigueur (mesures pénalisant de nombreuses professions), l’USBW aurait trouvé à la fois irresponsable et irrespectueux d’organiser une compétition sportive d’une telle envergure, fut-elle en plein air. L’USBW a donc décidé d’assumer ses responsabilités au service – nous l’espérons – de la sécurité de tous : le GP Gaston Reiff est donc reporté au 21 mars 2021 (encore une fois, selon la situation à venir)", expliquent les organisateurs.