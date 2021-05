"Et si on faisait comme dans l’horeca ? Le 8 mai on organise une course peu importe les décisions ?"

Une petite pique lancée sur le ton de la rigolade par Ludovic Draux, le responsable de l’Entente Cycliste de Wallonie, à la veille du Codeco du 23 avril.

Face à l’absence d’intérêt du monde politique pour le sport dans la crise actuelle, il voulait mettre en lumière le manque de perspective qui plombe le sport amateur. "C’était avant tout humoristique, on va respecter les règles", nous a-t-il précisé ce jeudi.