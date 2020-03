Près de 800 joggeurs ont pris part à la 42e édition du Cross de Bousval.

Le cross de Bousval, c’est la seule étape du Challenge Delhalle qui passe par le Brabant wallon. Du coup, les amateurs de jogging de la jeune province se rendent en masse à Bousval pour participer à un jogging autant apprécié par sa convivialité que par son exigence. Et la pluie tombée en semaine a rendu le parcours encore plus boueux qu’à l’habitude. "Le parcours est déjà assez exigeant en temps normal mais avec la boue, la vigilance est de mise" , confiaient plusieurs joggeurs.

Cette 42e édition du cross Bousval, a aussi attiré de nombreux habitués, comme Jean-Philippe. Le Wavrien, affilié au RIWA, était présent pour la dixième fois à Bousval. "Je fais le Challenge Delhalle depuis de nombreuses années et du coup, en tant que Brabançon wallon, Bousval est pratiquement incontournable. Le parcours est sympa, mêlant route et chemins champêtres, quelques passages techniques avec la boue mais l’ambiance est conviviale. C’est pour ça que j’en suis à une dizaine de participations, à chaque fois avec le défi de faire mieux que l’année précédente" , explique-t-il.

Une seule course du Challenge Delhalle en Brabant wallon, celle de Bousval, cela suffit pour les participants. "La force du Delhalle, c’est de courir aux quatre coins de la Wallonie, de découvrir d’autres lieux et d’autres personnes. Cette unique course en Brabant wallon est suffisante d’autant que si on veut courir en Brabant wallon, il y a le Challenge BW."





Autre habitué, Serge, venu de Waterloo allait dans ce sens. "L’organisation est impeccable, notamment car cette course fait partie du Challenge Delhalle. D’ailleurs si je pouvais faire toutes les courses de ce challenge, je les ferais toutes tant il est agréable de voyager un peu partout avec un dénominateur commun : la convivialité."

Qui dit Delhalle dit aussi plateau relevé avec quelques grosses pointures présentes ce dimanche à Bousval. "C’est toujours difficile de définir quelle place on va jouer avant la course mais j’ai remarqué les présences de quelques pointures sur la ligne de départ" , confiait Denis Galerin avant le départ, lui qui s’est classé 4e dans une course remportée par Mourad et Lahcen El Matougui, athlètes affiliés au CABW qui ont terminé dans le même temps de 51 minutes et une seconde.

Le classement complet ICI