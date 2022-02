La semaine a été compliquée à Genappe qui a perdu son coach, mais qui a réussi à se mobiliser pour ramener les trois points de Kain.





Du fait des absences et des cas Covid dans l’effectif, le match dans le Tournaisis aurait dû être remis, mais il semble que le coach Janssens n’en ait pas fait la demande. Il n’a pas non plus assuré les entraînements cette semaine à la salle omnisports. Il y a donc eu pas mal de flottement ces derniers temps.

D’un commun accord avec la structure dirigeante, Julien Janssens n’est plus le coach de la R2 Dames. Il est remplacé par Jonathan Vanderlinck, le directeur technique du club. "On va chercher dès à présent un successeur pour la saison prochaine mais je vais assurer l’intérim en ramenant un peu de rythme et de rigueur pour les prochaines semaines. En général, on fait toujours appel à moi quand un coach est absent ou quand il y a un petit souci de rigueur dans une équipe", indique Jonathan Vanderlinck.