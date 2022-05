Le FC Walhain conteste la clarté du règlement Brabant Wallon Olivier Talmas © eda

La vue d’un classement avec points, sur le site de l’ACFF, renseigne Walhain deuxième du tour final alors que le club ne monte pas en P2.



Le règlement du tour final des P3 prévoit que les perdants des deux demi-finales se rencontreraient pour déterminer un classement. Gagnant de cette petite finale, le FC Walhain a fini à la troisième place devant le Crossing B.



Un peu plus bas dans le texte, il est indiqué qu’en cas de montants supplémentaires, ceux-ci seront désignés suivant le classement dans le tour final. Jusque-là, rien d’anormal, si ce n’est qu’un classement par points est apparu sur le site de l’ACFF et dans lequel Walhain (10 points sur 12) est premier avec Anneessens Brussels, vainqueur de la compétition et donc promu en P2. (...)