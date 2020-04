Geoffroy Cassart est le président du nouveau club qui occupera les installations des Boscailles…en P3.

Le bourgmestre de Walhain est confiant, il ne pense pas que les actuels dirigeants du Wallonia, qui militait cette saison en D3 amateurs, reviendront aux Boscailles.

Ce lundi, il a d’ailleurs donné les clefs à une nouvelle équipe, composée de Geoffrey Cassart (président), Guy Van Der Straeten (correspondant qualifié) et Olivier Vilches (trésorier, responsable sponsoring). Des postes qui devront encore être confirmés par le conseil d'administration.



"Tous les projets répondaient aux critères, mais celui-ci était plus solide et plus rapidement opérationnel, vu que Guy Van Der Straeten était déjà responsable de l’école des jeunes. Cela va aussi rassurer tous les joueurs et leurs parents", commente Xavier Dubois.

Ces nouveaux responsables se chargeront de l’ASBL liée à l’équipe première alors que Frédéric Krenc sera président de l’autre ASBL, destinée à l’école des jeunes.

Nouveau matricule, nouvelle équipe première et nouveau nom. Les nouveaux dirigeants repartent d’une feuille blanche pour ce qui s’appelle désormais le "FC Walhain".

© Brison





Aucun lien avec le Wallonia

"On redémarre de zéro, sans aucun lien avec le Wallonia Walhain, assure Olivier Vilches, qui était entraîneur des jeunes depuis. "On voulait avant tout sauver l’école des jeunes, c’est ce qui nous tenait à cœur, avec l’aide de bénévoles issus de Walhain et de ses alentours. On veut garder un esprit familial. C’est une grosse responsabilité, vu l’histoire du Wallonia."

Ils ont déjà confié les rênes de la P3 à Mathieu Michielsens, qui se chargeait de l’équipe B du Wallonia cette saison, avant qu’elle ne fasse forfait général. "Nous allons faire monter un ou deux joueurs des U19 du Wallonia en équipe première. Nous ne voulons pas tous les lancer dans la fosse aux lions et puis s’ils évoluent en équipe première, nous devrons indemniser le Wallonia alors que nous ne voulons pas faire de folies financièrement. Nous allons donc chercher des joueurs du coin. On est déjà au mois d’avril, c’est un peu tard. Donc la première année, on fera ce qu’on peut en P3 Après, le but sera de construire une équipe compétitive, qui peut remonter et peut-être figurer en P1 dans les cinq, six ou sept ans", annonce Geoffroy Cassart, le président.

La priorité sera en tout cas mise sur les jeunes, avec l’objectif de créer une structure à ce nouveau club. "Nous allons l’organiser de manière à ce que les jeunes évoluent dans de bonnes conditions, avec du bon matériel, de bons terrains et des entraîneurs de qualité."

Affronter Liège, le RWDM, La Louvière, le Beerschot ou l’AFC Tubize, devant des centaines de spectateurs, ce n’est pas demain la veille. "J’ai assisté à de beaux moments en Promotion ou en D3, avec de beaux derbies. On ne retrouvera pas ce niveau-là dans un avenir proche, il ne faut pas rêver. Nous, on veut surtout créer un vrai dynamisme, faire revenir les Walhinois à Walhain. C’est une surprise pour moi de me retrouver président du FC Walhain, parce que je ne suis pas à la base de ce projet, je le soutenais simplement. Mais je suis extrêmement motivé à l’idée de relever ce défi", avance l’ancien joueur de Namur, Malonne, Wépion et Assesse, qui habite la commune.



Quid du club en D3 amateurs?

L’inquiétude de la nouvelle équipe…c’est de voir débarquer les joueurs du Wallonia à la reprise. "C’est vrai, mais le bourgmestre était assez confiant sur ce dossier..." Xavier Dubois assure qu’il prendra les mesures nécessaires pour que ce scénario ne se produise pas.

Ceux dont le projet n’a pas été retenu souligneront…que le nouveau président figurait sur la même liste que le bourgmestre, lors des dernières élections. "Je m’entends bien avec le bourgmestre, je ne vais pas le cacher. Mais ce n’est pas moi qui ai déposé ce projet. Les autorités ont analysé les trois dossiers et le nôtre était le plus complet, je pense. Nous avons de l’expérience avec Guy Van Der Straeten, qui connait bien la direction du Wallonia, ce qui facilitera la transition."