C’est donc via Zoom, mercredi soir, que le comité du club walhinois a présenté ses ambitions et son plan d’action pour la prochaine saison. Le tout dans une bonne ambiance, bien entendu.

Geoffroy Cassart, président, a, d’emblée, évoqué le côté convivial de son club. Il espère construire quelque chose de fort dans les mois à venir. Le tout avec du sang local… “On a envie de garder cette identité locale. C’est d’ailleurs ce que favorise notre ligne directrice”, explique l’homme fort du FC Walhain.

Chez les hommes

Nouveauté pour l’année à venir, le club comptera deux équipes premières en P3 (une en P3A, l’autre en P3B).

L’objectif sera très simple : figurer le mieux possible avec celle présente dans la série A et former les jeunes pousses walhinoises de demain en B. Mathieu Michielsens continuera sa mission avec l’équipe la plus compétitrice des deux. “L’année dernière, il y avait douze U19 et un U17 parmi nous. Cela prouve que nous misons énormément sur nos jeunes talents au club. L’objectif est de garder cette ligne de conduite à l’avenir. Cette saison, on gardera quatre U19 et l’équipe sera composée de seize gars au total. Il y a déjà deux transferts : Cédric Veronnez (ex-Jodoigne et Perwez) et Jonas Christophe (ex-Grand-Leez). La saison sera réussie si on fait bonne figure en championnat et, surtout, si les joueurs restent au club car ils y prennent du plaisir”, évoque le T1 des A.

La seconde sera gérée par Andy Collee. Les jeunes les plus talentueux du cru seront intégrés à son effectif afin de préparer l’avenir. Les éléments du noyau “B” auront la chance de se tester à ce niveau et de se faire les dents avant, d’éventuellement, intégrer le groupe de Michielsens. “On mise vraiment sur nos jeunes. C’est un message intéressant pour les jeunes du coin. Il y en a pas mal qui veulent d’ailleurs revenir au club”, explique Andy Collee.

Chez les dames

On garde la même structure et on recommence. “Dommage que les dames aient été stoppées dans leur élan”, évoque M. Cassart. “On vise la colonne de gauche et nous sommes toujours à la recherche de footballeuses. On espère que cela continuera sur notre lancée.”