Après une très longue période de disette liée à la crise sanitaire et à son statut de sport de contact, la boxe belge semble prête à revenir progressivement dans l’actualité au cours de cette rentrée. Alain Vanackère est, en tout cas, prêt à se jeter à l’eau dès ce 19 septembre.

"J’ai longtemps cherché des solutions pour permettre à mes boxeurs, amateurs notamment, et pour mon fils Antoine de se produire en compétition, mais, jusqu’ici, je m’étais toujours heurté à la peur générée par la transmission éventuelle du Covid-19 et donc à un problème d’autorisations des instances, comme ce fut le cas pour le projet de ‘drive-in’que je nourrissais aux Lacs de l’Eau d’Heure, explique le promoteur. Mathieu Godefroid, le gérant du Fight off à Wavre, m’a alors raconté qu’il avait organisé la réception de son mariage dans la salle et devant 150 personnes, et qu’il restait encore pas mal de place."

L’idée de soumettre aux autorités un plan pour un premier gala était née. Mais, bien sûr, il fallait d’abord anticiper un maximum de paramètres. Et veiller à une scrupuleuse désinfection du ring ("ce sera fait grâce à un système de vapeur") et des gants ainsi qu’aux différentes mesures pour éviter la propagation du virus. "On procédera à des tests de détection avant la pesée et nous disposerons d’une arche de désinfection le jour du gala, détaille notre interlocuteur. L’idée est de mettre en place dix tables de dix personnes qui, chacune, constituera une bulle de spectateurs."

Depuis jeudi dernier, Alain Vanackère a reçu le feu vert de la ville de Wavre pour organiser un premier gala le samedi 19. "Ce sera une première expérience qui servira à relancer nos activités et surtout à redonner des perspectives à nos boxeurs, plongés dans l’incertitude depuis plusieurs mois, souligne-t-il encore. On pourra toujours corriger le tir par après si jamais un aspect se révèle perfectible : j’ai, en effet, quatre dates possibles."

Le "Wavre Boxing Dinner", qui fonctionne sur réservation, sera diffusé en live streaming payant via Facebook. Tous les détails se trouvent sur la page de 12 Rounds Promotion.