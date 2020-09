Le Brabançon Alessio Reumont a découvert le handball il y a trois ans seulement.

Cela fait trois ans seulement qu’Alessio Reumont s’est mis au handball. Gardien de but des clubs de football du RJ Wavre et puis du FC Ronvau, le Brabançon a découvert le handball en 2017 au sein du AHC Braine-Ottignies. “Peu de candidats se portant volontaires pour être gardien de but, je m’y suis mis et j’ai rapidement été conquis par le poste et la discipline”, confie-t-il.

Tout s’enchaîne alors très vite. Tout en poursuivant son parcours au sein de son club formateur, il intègre la sélection provinciale Brabant-Hainaut (U16). La même année, il participe les lundis soir aux entraînements spécifiques gardiens que la Ligue Francophone de Handball propose à ses affiliés au sein de son Centre de Formation établi au Sart-Tilman (Liège). “C’est à ce moment que germe l’idée d’intégrer la structure sportive fédérale en septembre 2019.”