C’est une tradition qui fait son retour à Wavre ce jeudi soir. Alors que la ville et ses rues sont illuminées de mille feux dans le cadre de l’événement Wavre sur glace, les amateurs de course à pied auront l’opportunité de découvrir la cité maca illuminée à l’occasion du Jogging d’Hiver dont le départ sera donné à 20h. Au programme, un tracé de 4 ou 8 km (soit une ou deux boucles de 4 km) où l’ambiance de Noël et le plaisir de courir seront les moteurs. "Courez au cœur de la ville et sous les illuminations", indiquent d’ailleurs les organisateurs.

L’accueil et la consigne se feront dans la salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Wavre (attention pas de vestiaire), le CST sera obligatoire dès 16 ans alors que les organisateurs conseillent aux participants de prendre leur gobelet réutilisable pour étancher leur soif.