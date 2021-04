Entre 300 et 500 coureurs attendus

Bientôt des parcours balisés permanents à Blanmont

Si l’inscription est entièrement gratuite, les organisateurs proposent aux participants de faire un don afin de les aider à mener à bien leur projet de réalisation de parcours balisés permanents au départ de la Place de la Féchère, à Blanmont. "Chaque année, les bénéfices du jogging servent à soutenir une cause locale qui nous tient à coeur. Cette année, sans bar ni restauration, nous avons décidé d'offrir aux participants l'inscription, les montants engagés étant plus faible que lors d'une édition classique. Cependant, chacun est libre de faire un donc afin de soutenir un projet de créer un ou plusieurs parcours permanents au départ de la place de la Féchère. L'idée est d'offrir un ou plusieurs tracé(s) permettant à chacun de découvrir la région, seul ou en groupe, en suivant un balisage permanent. Une façon simple de découvrir une région en faisant du sport tout en étant sûr de ne pas se perdre et en sachant sur quel défi on s'engage. C'est un concept qu'on trouve dans plus en plus de communes, notamment dans celles qui se prêtent bien au trail."

À l'instar d'autres courses à pied dans la région, le Jogging de Blanmont s'est réinventé pour sa 8e édition. Covid oblige, les rassemblements de masse sont toujours interdits mais l'édition 2021 n'est pas pour autant annulée. Cette année, c'est en mode virtuel que la course aura lieu.Concrètement, les joggeurs peuvent s'élancer à l'assaut, la Place de la Féchère à Blanmont, des deux distances (6,9 km et 12,5 km) après s'être pré-inscrits gratuitement sur le site de Chronorace . Une fois inscrits les joggeurs peuvent participer autant de fois qu'ils le souhaitent à chacune des distances et prendre le départ quand ils le souhaitent entre le samedi 1er mai et le dimanche 9 mai. Afin d’être repris dans les classements mis à jour tout au long de l’événement, vous devez utiliser l’application Strava (téléchargeable gratuitement) et y partager votre effort en mode public. Vous serez alors automatiquement repris dans les classements.Une façon de se réinventer, et de ne pas annuler l'événement une deuxième année de suite.explique Thibaut Hugé, pour l'équipe organisatrice du jogging de Blanmont.Et cela fonctionne puisque les pré-inscriptions vont bon train et que les organisateurs espèrent attirer davantage de joggeurs encore dans les jours à venir.