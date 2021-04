De quoi en inspirer d'autres?

C'est dans une forme adaptée, afin de respecter les conditions sanitaires en vigueur, que le Jogging de Gentinnes a signé son come-back. C'est sous la forme d'un contre-la-montre, avec des départs libres entre le vendredi 16 avril et le dimanche 18 avril, que les joggeurs sont partis à l'assaut des deux parcours, de 6 et 12km.Si le départ massif était encore proscrit, le Jogging de Gentinnes avait des airs de course presque normale, avec un dossard épinglé ainsi qu'une borne au départ et une autre à l'arrivée, histoire d'avoir enfin un chrono et un classement digne de ce nom.explique Thibault De Rijdt, l'un des organisateurs du jogging.L'engouement fut réel durant ces trois jours.Placer une borne au départ et une à l'arrivée pour obtenir chrono et classement, ça change tout. Encore plus dans le contexte sanitaire actuel. Une petite logistique qui pourrait en inspirer d'autres.D'ici quelques jours, un autre événément comparable aura lieu sur la commune de Chastre, avec le Jogging de Blanmont, qui se tiendra au départ de la place de la Féchère du samedi 1er mai au dimanche 9 mai