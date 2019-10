Le club wavrien a notamment installé une tribune de 750 places assises le long du terrain.

Ce mardi à 20h, les Red Lions affronteront l’Irlande en match amical dans les installations du Lara. Une première pour le club de hockey wavrien qui a donc mis les petits plats dans les grands pour accueillir les champions du monde et d’Europe en titre.

Pour l’occasion, le club, en collaboration avec la Province et la Ville de Wavre, a installé tribunes et tentes pour accueillir dans les meilleures conditions les joueurs, les staffs et surtout les 1500 spectateurs attendus.

Un événement pour le club et Philippe Van Herkel, vice-président du Lara mais aussi initiateur du projet. « Malgré le cahier des charges assez important pour l’organisation d’un match de l’équipe nationale, grâce à nos bénévoles, au personnel communal et à la Province qui nous aident, tout est prêt pour vivre un bel événement », confie-t-il, non sans encore courir à gauche et à droite pour que tout soit prêt.

Sold-out en quatre jours

Un challenge que tout un club a relevé avec brio, installant toute l’infrastructure ce lundi alors que les Irlandais prenaient déjà possession du terrain sur le coup de 16h30. L’occasion pour quelques jeunes du club et leurs parents d’assister à cette séance d’entraînement plutôt intensive.

© Sterpigny



Ce mardi, ce sera donc la récompense pour les membres du club wavrien. Les tribunes seront remplies puisque les 1500 places ont toutes trouvées preneur en l’espace de quatre jours à peine.

Preuve que l’événement était attendu dans la région et a suscité un véritable engouement, 85% des spectateurs présents mardi seront issus du Brabant wallon. Et tous n’ont qu’une hâte: vivre un nouveau grand moment de hockey en compagnie de leurs Red Lions.