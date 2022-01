Le moins que l’on puisse écrire, c’est que les semaines ont été plutôt mouvementées pour le club Aclot durant fêtes de fin d’année. Désirant faire un pas de côté pour se consacrer à ses autres fonctions au sein du club nivellois, Rudy Dechamps a cédé son brassard de d’entraîneur à son adjoint Frédéric Fraté.

Débarqué à la Dodaine cette saison pour reprendre en mains la P3, le jeune coach est monté en grade en très peu de temps. "J’ai bien entendu accepté la mission sauvetage qui m’a été confiée et même si la période actuelle n’est pas la meilleure avec les cas de Covid, les blessés, les étudiants et ceux qui ne donnent plus signe de vie, je reste positif et je suis convaincu que nous avons les armes suffisantes pour s’en sortir."