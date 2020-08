Dans une période où beaucoup d’organisateurs de courses à pied ont décidé d’annuler leur événement, difficile pour les joggeurs de reprendre le chemin de la compétition. Alors, quand les responsables du Marathon du BW ont confirmé la tenue de leur course, beaucoup ont accueilli la nouvelle avec joie.

Ce samedi, ils sont près de 600 pré-inscrits pour un événement qui propose un marathon, une course de 5km, de 10km et un semi-marathon.

"Certains ne comprennent pas pourquoi nous n’avons pas pris la décision d’annuler mais si nous organisons ce Marathon du BW, c’est pour tous ceux qui se font une joie de pouvoir à nouveau épingler un dossard", explique Laurent Saublens, organisateur.

Pour pouvoir assurer la tenue d’un tel événement, les organisateurs doivent respecter un protocole très strict. "Oui, c‘est contraignant mais je pense que la vie est faite d’évolutions, de changements, de règles et comme pour tout, il faut s’adapter. Le changement est peut-être plus brutal cette fois-ci, l’organisation est bien plus lourde, les consignes sont nombreuses mais nous avons la chance d’être soutenus par toute une série de personnes, à commencer par les autorités locales. Il a fallu s’adapter mais il n’y a rien de surhumain. Et puis il était important que cet événement ait lieu, ne fût-ce que pour redonner un peu de bonheur aux gens en ces temps si compliqués."

Masque obligatoire, sauf en courant

Pour que tout le monde puisse profiter de l’événement en toute sécurité, toute une série de mesures ont été prises. Le départ de chaque course sera fait par vagues, les joggeurs ne peuvent se présenter sur la ligne de départ que 15 minutes avant, les rassemblements sont interdits, il n’y aura pas de buvette, ni de remise de prix, les participants seront priés de quitter les lieux dès la fin de leur course et bien sûr, le port du masque sera obligatoire, hormis en course.

"De la sortie de leur voiture jusqu’au départ, les joggeurs doivent porter leur masque. Ils pourront l’enlever lors du départ fictif de 200m où des containers seront placés pour ceux qui souhaitent les jeter. Dès la ligne d’arrivée franchie, le masque sera à nouveau obligatoire et une distribution sera effectuée à ceux qui l’ont jeté au départ."

Si les contraintes sont nombreuses, cela ne refroidit pas les organisateurs. "Certains diront que l’événement va perdre son aspect convivial, mais c’est toujours mieux que le virtuel. Pour nous, c’est un beau défi, un défi sur lequel on ne peut pas se louper car il en va de la santé de tous."



Marathon du BW: Infos pratiques