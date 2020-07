Les organisateurs ont reçu le feu vert du bourgmestre de Ramillies et l’événement aura bien lieu, tout en respectant certaines mesures.

"Nous n’avons jamais souhaité le supprimer. Au pire, nous avions un plan B qui était de le décaler au 1er novembre mais nous avions grand espoir de pouvoir le maintenir pour le 15 août. Vu la levée progressive des mesures de confinement, la reprise assez large de nombreux événements sportifs, et notamment des courses cyclistes. Il n’y avait aucune raison de reporter le Marathon du BW", confie Laurent Saublens, organisateur.



La confirmation du maintien de la course est tombée ce mercredi. "Nous avons eu une dernière réunion avec le bourgmestre de Ramillies au cours de laquelle les dernières interrogations ont été levées et au terme de laquelle il a donné son aval pour débuter la campagne de publicité autour de l’organisation du Marathon du BW le 15 août."



Plusieurs mesures de sécurité seront mises en place

Si un protocole détaillé sera dévoilé la semaine prochaine, les organisateurs réfléchissent déjà à la mise en place de différentes mesures destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes présentes le jour de la course:

Des départs décalés dans le temps et sur différents lieux du parcours pour chaque distance (5, 10, 21, 42) afin d’éviter des départs de groupes trop importants

Pas de gobelets pour les ravitaillements mais des contenants à usage unique

Cérémonie protocolaire réduite à sa plus simple expression

Pas de grand rassemblement au bar après la course

Distanciation sociale dans les files et port du masque recommandé en dehors de la course

Pas de limitation du nombre de participants

L’une des questions que l’on se pose actuellement lorsqu’une course est organisée, c’est de savoir combien de participants pourront s’y inscrire. Pour le Marathon du BW, aucune limitation du nombre de participants n’a été établie mais les organisateurs resteront vigilants à l’évolution de la situation.



"Il ne sera pas question de se retrouver à 5000 à Ramillies. Mais pour l’instant, nous ne savons pas si les runners vont répondre en masse ou s’ils vont décider d’attendre encore un peu avant de s’inscrire à une course. Quoi qu’il en soit, nous ne ferons pas n’importe quoi car il n’est pas question de montrer le mauvais exemple et d’avoir une influence négative sur les prochaines organisations running prévues en Belgique."



Ces dernières semaines, toutes les courses à pied ont été annulées par les différentes organisateurs en raison de la pandémie de coronavirus. A l'heure du déconfinement de la pratique sportive et si certains ont déjà fait le choix de reporter leur course d’un an, on peut affirmer qu'il y aura bien des courses cet été en Belgique.