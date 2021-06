Ce vendredi, le CABW et les autorités de la Ville de Nivelles ont convié la presse pour évoquer leur demande d’octroi de subvention dans le cadre de l’appel à projets "Wallonie Ambitions Or" - Infrastructures sportives, afin de permettre à la piste d’athlétisme de passer de six à huit couloirs. "Soit le CABW rentre dans ce projet des 8 couloirs, soit il va mourir. Je ne dis pas qu’il va disparaître mais il ne pourra plus progresser", précise Noël Lévêque, le président d’un club qui compte un millier de membres.