Seuls les jeunes de moins de 12 ans peuvent continuer à s’entraîner, part infime des membres.

Le 4 mai, le monde du tennis avait le sourire, il était l’un des premiers sports à pouvoir sortir du confinement. Les joueurs avaient ressorti les raquettes du placard et pris le chemin des courts pour taper la petite balle jaune. Mais depuis vendredi, et l’interdiction des compétitions et des entraînements pour les moins de 12 ans, c’est la soupe à la grimace au sein des clubs francophones.

Beaucoup ont tout simplement fermé leurs portes et les autres maintiennent quelques entraînements pour les moins de 12 ans. “Nous ouvrons 2-3 heures par jour afin que les entraînements pour les moins de 12 ans puissent avoir lieu. Cela concerne une quinzaine d’enfants, soit à peine 5 à 10 % de notre activité”, confie Xavier Daufresne, le patron de l’Aragon à Nivelles.

Pour le monde du tennis, c’est un sacré retour en arrière. “Nous sommes en confinement. Nous sommes revenus au point de départ, à la situation de mars-avril. On s’y attendait un peu mais deux fois en six mois, ça fait beaucoup.”