Mais de con côté, Bernard Bolly tempère et précise que ce changement de blason n’est en rien lié à une quelconque absorption ou fusion du regretté RJ Wavre.



"Nous n’avions pas l’intention de sortir le blason maintenant mais il est sorti. Il y a quelques critiques mais si on a ajouté du vert et le nom de Wavre dans le logo du RW Limal, c’est parce qu’avec le nom Wavre Limal, nous voulons fédérer tout le monde dans un même projet. Il n’y a pas de fusion ou d’absorption de Wavre. Wavre est mort et Wavre Limal est un projet fédérateur."





© DR



En ce début d'année, le nouveau blason de Wavre Limal a fuité sur les réseaux sociaux. Une touche de vert et le nom de Wavre en plus, de quoi faire naître quelques critiques sur la page Facebook du club.