Le nouveau défi de Tanguy Steens © D. R. Brabant Wallon Sébastien Sterpigny

L'ancien joueur du Sporting Charleroi et du RRC Waterloo évoluera au VK Linden la saison prochaine.



Formé au Sporting Charleroi, passé par le RRC Waterloo, entre autres, Tanguy Steens était à la recherche d'un nouveau défi après la fin de son aventure à Sauveniere, club de P3. Après avoir reçu quelques offres, il a finalement opté pour le VK Linden, club qui évoluera en P1 la saison prochaine.



Un nouveau challenge dans la carrière de Tanguy Steens. "J’avais besoin d’un nouveau défi et je pense qu’évoluer dans un club néerlandophone ne peut me faire que du bien. La mentalité flamande, sérieuse et appliquée me correspond et puis cela me permettra d’améliorer mon néerlandais", précise-t-il.



Le VK Linden, un club au sein duquel Tanguy Steens veut s’épanouir. "J’ai été motivé par le projet sportif et les ambitions du club. J’ai aussi eu un bon rapport avec l’entraîneur Patrick Luyten. Je sentais que le coach me voulait vraiment et c’était essentiel à mes yeux."



Relégué en P1 au terme de cette saison, le club affichera des ambitions la saison prochaine. "Les ambitions du club sont très claires, il veut jouer le titre la saison prochaine. Sur un plan plus personnel, je travaille dur pour être prêt physiquement afin de devenir un titulaire indiscutable et retrouver la D3 amateurs au terme de cette nouvelle saison."