Le nouveau projet pour le foot féminin à Perwez © DR Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Le club s’est appuyé sur les conseils de la cellule féminine du Standard de Liège.



Après son équipe première masculine et les jeunes avec la mise sur pied d’un partenariat avec la HZ Academy, le RFC Perwez continue de dévoiler ses projets pour la saison prochaine. Cette fois-ci, place à l’équipe féminine et son ambitieux projet.



Un projet à moyen terme que le club a mis sur pied en s’appuyant sur les conseils de la cellule féminine du Standard de Liège. "Le projet est très simple, il s’agit de reconstruire une section féminine complète et compétitive d’ici cinq ans. Complète dans le sens où le but principal est d’avoir trois équipes premières féminines et trois équipes de jeunes 100% féminine. Compétitive dans le sens où nous souhaitons avoir une équipe en national et deux autres en provincial dans les cinq ans. Notre objectif est de placer la section féminine du RFC Perwez sur la carte du football belge aussi bien chez les adultes que chez les plus jeunes", expliquent les responsables du club.



Afin de mener à bien cette mission, le club s’est entouré d’un staff bien étoffé. "Pour nous donner un maximum de chances d’y arriver, nous avons demandé à plusieurs personnes, toutes extrêmement compétentes, de nous épauler dans ce nouveau projet. Mathieu Rucquoyb sera le T1, épaulé par Antoine Dehut, son T2 et responsable du groupe découverte. Luca Maggiolini sera le préparateur physique, Isabelle Debosscher occupera la fonction de soigneuse et Pierrot Maggiolini celui de délégué principal de l’équipe."



Un projet qui devrait redémarrer depuis la P2. "Nous allons introduire une demande afin de jouer directement en P2. Demande qui devrait nous être accordée vu notre forfait en Division 2 nationale l’année dernière. Deux groupes seront créés : le groupe A, qui jouera en championnat et aura pour ambition lors de notre première année d’occuper le milieu de classement, et le groupe B « découverte » qui lui n’évoluera dans aucun championnat et qui aura pour but de faire découvrir le football à toutes celles qui le souhaitent, des plus petites aux plus grandes (8 à 16ans), avec pour but de rejoindre le groupe A."



Afin d’organiser ces groupes, des sélections seront organisées à partir du 13 juillet (date à confirmer en fonction des autorités). Ces sélections sont gratuites et nécessitent qu’une simple inscription par mail à mathieu.rcq@gmail.com ou loute.nadine@gmail.com avec comme objet "Test RFC Perwez" ou par téléphone au 0496 170155.



L’équipe première pratiquement composée

Plusieurs filles déjà présentes l’année dernière ont accepté de faire partie de ce projet :

Carla Goncalves, Liza Vanommeslaegh, Lise Robert, Angelique Herbin, Victoria Maggiolini, Naomie Detienne, Joelle Decamp, Samantha Vandeloise, Lori Vandeloise, Oceane Taillard, Vanessa Babington, Caroline Baonville.



Nouvelles arrivées déjà enregistrées: Morgane Vander Jeught (RCS Bossierois), Anastasia Paquet (RCS Bossierois), Medina Peeters (Wavre Sports), Vicky Lambotte (Wavre Sports), Imen Itlaken (Wavre Sports), Alix Vermeeren (Wavre Sports), Madeleine De Brauwer (ex-RCS Bossierois), Marie Bailly (ex-RCS Bossierois).



D’autres transferts sont en attente et devraient se finaliser, précise le club.