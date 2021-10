Un match se joue sur des détails, on le sait. Ce dimanche, après une première période assez fermée, Ladrière aurait pu placer Braine aux commandes mais le gardien du Crossing détournait son penalty à la 53e et cinq minutes plus tard, Kamagate surgissait pour placer les Schaerbeekois aux commandes. “On a pris un double coup sur la tête”, concédait Damien La Grange.

Toujours dans la partie, Braine a essayé de revenir au score mais Kambala doublait la mise à dix minutes du terme. (...)