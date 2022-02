La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le paysage du football amateur brabançon wallon ! Scott Siroux, âme et monument de la RULO, bourreau des défenses, robuste serial buteur, leader charismatique sur et en dehors des terrains, vient d’annoncer son départ de la maison Lasnoise après 18 ans de bons et loyaux services.

Plutôt que de tenter sa chance en D3 au RCS Brainois, il a décidé de répondre favorablement à l’appel du pied de Perwez (actuellement lea