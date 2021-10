Au printemps dernier, le Pingouin Nivelles voyait les travaux de construction de son nouveau club-house prendre fin et le 1er septembre, le club pouvait inaugurer son nouveau bâtiment et lancer de la meilleure des manières sa saison. Un club-house composé d’une partie buvette avec vue sur les deux terrains et d’une autre avec des vestiaires et locaux de rangement.

Un outil précieux attendu depuis longtemps par le club de hockey nivellois. "Ça fait 20 ans que nous espérions avoir un club-house à la hauteur de notre croissance qui nous a vus passer de 400 à 1000 membres en deux décennies. L’ancien club-house ne correspondait plus à nos attentes, la construction de ce nouveau bâtiment était un projet un peu fou, mais maintenant que nous sommes dedans, nous constatons à quel point c’était un projet visionnaire. Nous sommes très bien positionnés entre les deux terrains et il nous permet d’organiser la gestion du sportif mais aussi celles des événements, des soirées, des souper d’équipes", explique Mathieu Bertrand, le président du Pingouin Nivelles.

Avec un outil de cette envergure, le club nivellois peut aborder sereinement les années à venir. "Cet outil nous permet de croire que dans un avenir proche, d’ici 2-3 ans, nous avons les moyens financiers d’emmener nos deux équipes au plus haut niveau belge."

La Division d’Honneur, le Pingouin l’a déjà connue. (...)