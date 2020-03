Menés 2-0 à la pause, Walhain a eu le grand mérite de ne pas baisser les bras.

Malgré un contexte compliqué et des fins de mois difficiles, Walhain garde le cap, contre vents et marées. En l’absence du capitaine serbe, Milos Javorina, c’est l’autre trentenaire de l’équipe, Mulopo Kudimbana, qui avait repris le rôle du grand frère pour exhorter les jeunes ouailles des Boscailles et les remettre sur le bon chemin en seconde période. "Il nous a remonté les bretelles durant la pause", révélait Hugo Mathieu, finalement satisfait du point glané : "Nous aurions même pu l’emporter mais ne faisons pas la fine bouche, nous sommes toujours en course pour participer au tour final, c’est l’objectif."

Un come-back que le président, Kashama Koka, appréciait lui aussi à sa juste valeur : "En dépit de leur jeune âge, j’ai vu des guerriers ce dimanche. Ils ont prouvé que, mentalement, ils savaient être à la hauteur lorsque les circonsta