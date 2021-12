Amis depuis plus de 50 ans, Christian Torfs et Théo Buelinckx jettent un oeil sur la première partie de saison de leur club.

Les deux clubs voisins ont connu un premier tour agité. L’occasion de retracer ce premier tour avec Christian Torfs, directeur sportif à Rebecq, et Théo Buelinckx, superviseur sportif à la RU Tubize-Braine, les deux "boss" sportifs qui, en plus de partager la même passion, partagent une amitié longue de plus de 50 ans.

Messieurs, quelle est votre analyse de ce premier tour ?

Théo Buelinckx : "Comme la saison dernière, nous avons très bien démarré la saison. (...)