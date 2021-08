Petit à petit, le monde du football amateur se réveille. Tous reprennent le chemin de la compétition et des terrains. Comme les équipes de Braine-l’Alleud et du Léopold qui s’affrontaient ce dimanche en vue du premier match de la Coupe de Belgique. Et pour accueillir le retour des footballeurs, la pluie n’a pas hésité à se mêler à la rencontre pendant les 45 premières minutes.

Malgré les précipitations, s’il y a bien une équipe qui était en jambes, c’est le RCS Brainois. Du moins en début de première période. Bien que leur numéro 19, Alexandre Teirlinckx, soit sorti peu de temps après le coup d’envoi à cause d’une fracture au nez, ils ont très vite réagi en plantant deux goals en l’espace de quelques minutes. Le ton était donné du côté du stade Gaston Reiff. Pascal Pilotte a préparé son équipe comme il le fallait pour cette reprise : "Je trouve qu’on est lancé. Si je devais estimer en termes de pourcentage, on doit être prêt à 60-70 % par rapport à ce qu’on espère avoir comme rendement au niveau de l’équipe. Si on est à 80 % pour le premier match de championnat, ça sera une très bonne chose. Ils vivent tous une préparation particulière, on ne peut pas leur en demander trop. Il faut être progressif et patient."

Après une pause de quinze minutes aux vestiaires, Braine semblait plus fébrile. Mal revenu dans son match, le Léopold en a profité pour réduire l’écart : "On a su rectifier le tir en début de seconde période. On était plus agressif sur le porteur du ballon et on était plus enthousiaste. Malheureusement, juste après dans la foulée, on refait une erreur flagrante. Puis on n’a plus eu les facultés physiques et morales pour essayer de revenir au score."

L’espoir fut donc de courte durée. De leur côté, les Brainois ont pris ce but comme une sonnette d’alarme et n’ont eu besoin que de quelques actions pour rebondir et retrouver le chemin des filets.

Malgré un score à son avantage, le T1 du RCS Brainois relativise leur victoire : "On n’a pas été brillant, il faut être honnête. Mais dans l’ensemble, je suis très satisfait mis à part ce bémol avec la blessure d’Alex."

De part et d’autre, les entraîneurs vont pouvoir ajuster leur tactique ainsi que leur effectif en vue du championnat. Le RCS Braine, quant à lui, affrontera le Tempo d’Overijse pour son deuxième tour de Coupe mais devra compter sur un nouveau défenseur pour prendre la place de Teirlinckx.





Un début de bon augure pour Roulez

Déjà auteur d’un premier goal cette saison en amical contre Perwez, Michaël Roulez a fait parler son talent. Après une dizaine de minutes, il s’est chargé d’inscrire deux buts espacés seulement d’une poignée de secondes. "Ces deux buts nous ont mis sur la bonne voie. Ça nous a permis de gérer le match même si on est peut-être tombés dans la facilité en début de seconde mi-temps, ce qui nous a coûté un but. Heureusement, on fait le 3-1 juste après. Le plus important, c’est la qualification pour la confiance."

Même si le championnat reste l’objectif principal, le numéro 9 de cette équipe brainoise compte bien emmener son équipe jusqu’où il peut : "Même si on sait qu’on ne va pas aller au Heysel, on espère aller le plus loin possible. On verra match par match mais c’est toujours mieux de jouer des matchs à enjeux que des matchs amicaux."

Le prochain tour sur le magnifique terrain du Tempo d’Overijse motive déjà l’attaquant, qui se réjouit à l’idée de fouler la pelouse.





Fiche technique

Braine : Figys ; Schallon, Samutondo, Teirlinckx (8e Yoka), Jonckheere ; Aragon (21e Paquet), Franquin (84e Agostinacchio), Roman, Chalal ; Thsimanga (84e La Grange), Roulez.

Léopold : Hatefi ; Luz, Lebed, Zénoun, Keh ; Si Ahmed (89e Channouf), Touile, Saiti (73e El Bakkali), El Amrani ; Al Masude (73e Saoudi), Es-Sadiki.

Arbitre : M. Shkumbin.

Avertissement : Lebed.

Les buts : 12e et 14e Roulez (1-0 et 2-0), 50e Es-Sadiki (2-1), 60e Yoka (3-1).