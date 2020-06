Thierry Blindenbergh s’est construit un noyau à son image, où la force de caractère primera.

Arrivé en cours de route de cette saison, Thierry Blindenbergh était parvenu à redresser la barre avec Braine, avant que le Covid-19 ne passe par là., débute le coach brainois.Mais ces dernières semaines, Thierry Blindenbergh a eu carte blanche sur le marché des transferts. Résultat des courses, il a constitué un noyau à son image. 12 joueurs sont restés, 11 sont arrivés et parmi ceux-ci, on retrouve quelques éléments qu’il avait déjà eu sous ses ordres par le passé.Avec les arrivées de joueurs tels que Kudimbana, Kano, Jonckheere, Serville, Chalal, Lokilo ou encore Roulez pour ne citer qu’eux, les Brainois seront l’un des grands favoris pour le titre en D3A. Mais pour faire honneur à ce statut qui se profile, Thierry Blindenbergh devra trouver le bon équilibre.Avec un staff composé de Julien Drugmand (T2), Esteban Salido (entraîneur des gardiens) et Mickael Lacluyse (préparateur physique), le coach aura autour de lui une équipe de qualité pour l’aider à affronter une série qui s’annonce relevée.Notons que la reprise des entraînements est fixée au 23 juillet et, changement important, Braine ne jouera plus le dimanche après-midi, mais bien le samedi soir, sur le terrain synthétique.Nicaise Kudimbana (Walhain), Jérémy Hoffman, Thomas Dubois (Stéphanois), Aziz Kano (Léopold), Bryan Provost (Rebecq), Michaël Jonckheere (RAAL), Harisson Lokilo (Léopold), Sébastien Patureau, Kevin Serville (Léopold), Nicolas Verpoten, Guiliano Agostinacchi, Jonathan Coquelle, Julien Pete, Mallory Roman, Nicolas Maeyens, Maurice Weynants, Alexandre Terlinckx (Londerzeel), Damien Lagrange, Anthony Benazzi, Michaël Roulez (La Rhodienne), Nathan Schallon, Yasser Chalal (Rebecq), Julien Vandewalle (Courcelles).