Pascal Pilotte reste toutefois au club en qualité de RTJF.

Suite aux résultats décevants de ce début de saison, la direction du RCS Brainois a décidé de se séparer de son entraîneur Pascal Pilotte. "Suite aux résultats décevants après 8 journées de championnat, la direction sportive du club et Pascal Pilotte ont décidé de commun accord de stopper le mandat de T1 de Pascal. Pascal continuera son excellent boulot de RTJF (Responsable Technique de la Formation des Jeunes) à la tête de notre École des Jeunes. Le comité du RCSB remercie Pascal pour son investissement total dans sa fonction de coach."



Le nom de son remplaçant est déjà connu et il s'agit d'un retour. "Oliver Suray effectue ainsi son retour au club. Entraîneur entre 2016 et 2019 avec à la clé la montée en D3 amateurs et une victoire en coupe du Brabant, Olivier revient avec l’ambition de remettre nos joueurs sur les bon rails. Bon retour parmi nous Olivier."