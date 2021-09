Petite surprise, dimanche, avec la présence de Benoit Ladrière dans le onze de départ brainois alors que l’intéressé était renseigné comme réserviste. "Fodé est arrivé en retard, c’est pourquoi lui a débuté sur le banc, précise Pascal Pilotte. Il était déçu mais il a bien réagi avec un but."

Le coach des Jaune et Bleu a décidé de relancer Ladrière d’entrée de jeu. "Ce n’était pas prévu mais le foot est aussi fait d’opportunités et Benoit a livré une belle prestation pour ses premières minutes."

Celui-ci n’avait pas encore joué en match cette saison. "Quand on a repris, je me suis blessé au mollet et j’ai donc raté toutes les rencontres de préparation. (...)