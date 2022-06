Le retour gagnant de la Rixensartoise Fanny Druart sur le Challenge du Brabant wallon Brabant Wallon Laurent Saublens © CLSAU

Après avoir connu une période très difficile, la Rixensartoise remonte brillamment la pente et s’est imposée samedi à Huppaye.



Ce samedi, Huppaye accueillait la manche du Challenge du BW. Ils étaient environ 350 participants à rejoindre l’Est du Brabant wallon. Au sein du peloton, on retrouvait la Rixensartoise Fanny Druart qui repointe le bout de son nez depuis quelques courses, après avoir connu des soucis de santé. "Depuis octobre 2021, j’ai eu une grosse dépression suite à un deuil, un travail chargé et des troubles alimentaires, confie-t-elle. (...)